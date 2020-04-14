РИАМО – 14 апр. Свыше 77 тысяч граждан России планируют следить за голосованием по поправкам в Конституцию РФ, уже начинается период дистанционного обучения наблюдателей, сообщил во вторник руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

«Еще до начала периода самоизоляции мы начали прием документов кандидатов на наблюдателей. За это время 37,3 тысячи человек изъявили о своем желании, подали документы. И, кроме этого, более 40 тысяч человек от федеральных общественных организаций и политических партий уже на данный момент подали документы», - сказал Григорьев.

Он отметил, что на данный момент все общественные палаты продолжают работать в дистанционном режиме.

«Сейчас начинается период дистанционного обучения наблюдателей для всех желающих. В этом будут участвовать как Общественная палата Российской Федерации, так и организации, которые подписали соглашение с нашей системой общественных палат, - это более чем 1 040 организаций», - добавил Григорьев.

По его словам, первый вебинар по обучению наблюдателей в онлайн-режиме состоится 16 апреля на площадке Общественной палаты.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о переносе даты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию в связи с обострением эпидемиологической ситуации. Ранее предполагалось, что голосование пройдет 22 апреля.