РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 апр. В Домодедовской центральной городской больнице находятся 8 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщил главный врач ДЦГБ Андрей Осипов.

Во вторник больнице вручили маски для подводного плавания, которые медперсонал сможет использовать для работы с пациентами с коронавирусом.

«Пациенты с подтвержденным коронавирусом есть. Их у нас в больнице находится 8 человек, причем из них четверо с бессимптомным течением», - сказал Осипов.

Он отметил, что всего в больнице находится 200 пациентов, из которых 190 с пневмонией.

Осипов добавил, что кроме инфекционного отделения ДЦГБ для пациентов с пневмонией и коронавирусом работает здание Растуновской больницы, и каждый день фиксируются случаи выздоровления.

«Каждый день мы выписываем пациентов с выздоровлением. Сегодня выписываем 6 пациентов из обеих наших больниц. Поступают новые, проводится лечение, проводятся обследования, в общем, все идет своим чередом. Для нас в этих сложных условиях это обыденная работа. Мы работаем для того, чтобы пациенты выздоравливали», - подчеркнул главврач.