РИАМО - 14 апр. К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне подмосковным ветеранам предоставят социальные выплаты, их размер увеличили в текущем году и деньги будут выплачены уже в апреле, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Подмосковные ветераны получат единовременную выплату от 15 до 25 тысяч рублей. В этом году размер выплаты увеличен в два с половиной и три раза», – отметила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Выплаты из регионального бюджета в размере 25 тысяч рублей уже в апреле будут предоставлены участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. По 15 тысяч рублей выплатят: вдовам участников войны, не вступившим в повторный брак; бывшим несовершеннолетним узникам фашизма; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; труженикам тыла.

Региональная единовременная выплата предоставляется ветеранам в дополнение к федеральной матпомощи, размер которой составляет 75 тысяч рублей. Она выплачивается: участникам и инвалидам войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; семьям погибших участников Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма.

По 50 тысяч рублей федеральной материальной помощи получают: труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма.

В общей сложности в Подмосковье проживает более 64 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, из них непосредственно участники и инвалиды войны – более 3,5 тысяч граждан.

В 2020 году 9 мая в России отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В Подмосковье в честь юбилея запустили проект «Мемориал», в рамках которого проверяется состояние захоронений и памятников героям, павшим в бою за Родину.

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14 АПРЕЛЯ

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