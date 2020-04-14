РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 апр. Подольская компания «Петровакс» начала исследование своего препарата для лечения коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

В связи с глобальной пандемией коронавируса «Петровакс» запустила международное многоцентровое двойное слепое плацебо-контролируемое адаптивное рандомизированное сравнительное исследование эффективности и безопасности препарата Полиоксидония® в растворе для инъекций 6 миллиграмм в терапии госпитализированных пациентов с COVID-19 в России.

«Российский оригинальный препарат «Полиоксидоний» (азоксимера бромид) одобрен министерством здравоохранения РФ для проведения международного многоцентрового плацебо-контролируемого клинического исследования (ММКИ) III фазы в лечении коронавируса COVID-19», - говорится в сообщении.

Одновременно заявка на проведение клинического исследования препарата у пациентов с COVID-19 рассматривается в министерстве здравоохранения во Франции и готовится подача в Словакии. Также «Петровакс» ведет переговоры с регуляторами о проведении исследований в других странах.

Многоцентровое клиническое исследование препарата проводится в соответствии с протоколом ВОЗ. В России в нем примут участие клинические центры в Москве, Нижнем Новгороде, Оренбурге и Ярославле. В ходе него проведут оценку эффективности и безопасности лекарственного препарата у взрослых пациентов (мужчин и женщин) в возрасте от 18 до 85 лет с COVID-19. На первом этапе исследования включат 100 пациентов. Первые результаты исследования ожидаются уже в июне.

«Международное клиническое исследование «Полиоксидония» при COVID-19, которое мы запускаем в России и мире – это смелый и масштабный проект для российского оригинального препарата, эффективность которого мы планируем исследовать по наивысшим стандартам доказательной медицины. «Петровакс» стремится внести свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса, руководствуясь лучшими клиническими практиками и высокими этическими принципами», - сказал президент «Петровакс» Михаил Цыферов.

Результаты исследований применения препарата показывают, что лекарственное средство может быть эффективно для терапии пациентов с коронавирусом. Уже есть первый успешный опыт применения препарата в Словакии, на основании которого препарат внесли в клинические рекомендации страны по лечению пациентов с COVID-19.

Компания также предоставляет на безвозмездной основе препарат «Полиоксидоний» в качестве средства профилактической защиты персоналу ряда клинических центров.

Текстовая трансляция

14 АПРЕЛЯ

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