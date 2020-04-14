РИАМО - 14 апр. У всех пассажиров такси в столице со среды, 15 апреля, будут проверять наличие цифровых пропусков, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Если цифровой пропуск отсутствует или маршрут такси не совпадает с установленным в пропуске — вам откажут в поездке», — отмечается в материале.
Кроме того, тех водителей такси, которые не проверят электронный пропуск и будут возить пассажиров без установленного маршрута, отключат от агрегаторов.
Сотрудники полиции выборочно будут проверять автомобили такси на территории города и на въездах в столицу.
В Москве до 1 мая действует режим самоизоляции для всех без исключения жителей: они обязаны находиться в своих квартирах и выходить только в случае крайней необходимости. Для перемещения по городу на общественном и личном транспорте с 15 апреля обязателен цифровой пропуск.
Ранее в столице оштрафовали за нарушение установленного режима карантина 55 человек. Общая сумма штрафов составила 220 тысяч рублей.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
14 АПРЕЛЯ
- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.
- В Подмосковье начнут проверять наличие спецпропусков у водителей с 15 апреля. Возможны затруднения в движении транспорта из‑за проверок.
- Девушка из Вьетнама оставляет в Москве коробки с бесплатными масками. Сначала она обеспечила масками свою семью, потом соседей, а теперь шьет для незнакомых людей.
- Разобрали получение московского пропуска по СМС
- Более 200 тыс россиян не смогли выехать за границу по путевкам из‑за коронавируса. Многие согласились на перенос дат и перебронирование туров.
- Москвичей предупредили о СМС от мошенников с требованием оплатить штрафы. Пострадавших от действий аферистов просят сразу же звонить в полицию.
- Полиция начнет проверять пропуска на въездах в Москву 15 апреля. В связи с этим возможны затруднения в движении.
- За сутки в России зарегистрировали 2774 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1489 заболевших, в Подмосковье - 460.
- За три дня в Москве были оштрафованы 92 магазина за отсутствие разметки для дистанции покупателей.
- Еще 24 стационара в Москве перепрофилируют для лечения пациентов с коронавирусом. Дополнительно появится 21 тысяча коек.
- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Москве. Среди умерших — пациенты от 29 до 80 лет.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии