РИАМО - 14 апр. У всех пассажиров такси в столице со среды, 15 апреля, будут проверять наличие цифровых пропусков, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Если цифровой пропуск отсутствует или маршрут такси не совпадает с установленным в пропуске — вам откажут в поездке», — отмечается в материале.

Кроме того, тех водителей такси, которые не проверят электронный пропуск и будут возить пассажиров без установленного маршрута, отключат от агрегаторов.

Сотрудники полиции выборочно будут проверять автомобили такси на территории города и на въездах в столицу.

В Москве до 1 мая действует режим самоизоляции для всех без исключения жителей: они обязаны находиться в своих квартирах и выходить только в случае крайней необходимости. Для перемещения по городу на общественном и личном транспорте с 15 апреля обязателен цифровой пропуск.

Ранее в столице оштрафовали за нарушение установленного режима карантина 55 человек. Общая сумма штрафов составила 220 тысяч рублей.

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Текстовая трансляция

14 АПРЕЛЯ

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- В Подмосковье начнут проверять наличие спецпропусков у водителей с 15 апреля. Возможны затруднения в движении транспорта из‑за проверок.

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- За три дня в Москве были оштрафованы 92 магазина за отсутствие разметки для дистанции покупателей.

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