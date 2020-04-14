РИАМО - 14 апр. Вход в кафе у станции метро «Площадь Ильича» в центре столицы перекрыли бетонным блоком из-за нарушения судебного решения о запрете его деятельности, принятого еще в конце 2019 года, сообщил РИАМО во вторник руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Ранее СМИ сообщили о том, что вход в кафе «Самса халяль» на Таганской улице якобы забетонировали из-за нарушения карантина.

«Исполнительный лист Таганского районного суда о запрете эксплуатации этого заведения был выдан еще в прошлом году, но они (кафе - ред.) его нарушали, поэтому в декабре 2019 года были поставлены бетонные блоки у входа», — сказал Немерюк.

Он подчеркнул, что владельцы заведения периодически незаконно демонтировали блоки, но в ходе очередного мониторинга их вернули на место.

С 13 по 19 апреля в Москве введены дополнительные ограничения для предотвращения распространения коронавируса. На неделю (с возможным продлением) была приостановлена работа большинства городских организаций, кроме жизненно важных.

Ранее свою работу на территории города приостановили рестораны, кафе, бары, столовые и другие общедоступные предприятия общественного питания, за исключением обслуживания на вынос и удаленной доставки готовых блюд.

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Текстовая трансляция

14 АПРЕЛЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.

- В Подмосковье начнут проверять наличие спецпропусков у водителей с 15 апреля. Возможны затруднения в движении транспорта из‑за проверок.

- Девушка из Вьетнама оставляет в Москве коробки с бесплатными масками. Сначала она обеспечила масками свою семью, потом соседей, а теперь шьет для незнакомых людей.

- Разобрали получение московского пропуска по СМС

- Более 200 тыс россиян не смогли выехать за границу по путевкам из‑за коронавируса. Многие согласились на перенос дат и перебронирование туров.

- Москвичей предупредили о СМС от мошенников с требованием оплатить штрафы. Пострадавших от действий аферистов просят сразу же звонить в полицию.

- Полиция начнет проверять пропуска на въездах в Москву 15 апреля. В связи с этим возможны затруднения в движении.

- За сутки в России зарегистрировали 2774 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1489 заболевших, в Подмосковье - 460.

- За три дня в Москве были оштрафованы 92 магазина за отсутствие разметки для дистанции покупателей.

- Еще 24 стационара в Москве перепрофилируют для лечения пациентов с коронавирусом. Дополнительно появится 21 тысяча коек.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Москве. Среди умерших — пациенты от 29 до 80 лет.