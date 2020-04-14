РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 апр. Дезинфекцию территории АО «Метровагонмаш» в городском округе Мытищи проводят ежедневно, сообщается в Instagram-аккаунте завода.

«В рамках плана мероприятий по обеспечению исполнения рекомендаций Роспотребнадзора при организации производства на АО «Метровагонмаш» проводится обработка заводских дорог и тротуаров. Нанесение дезинфицирующих средств происходит по всей территории предприятия в ежедневном режиме», - говорится в сообщении.

На заводе предпринимаются все необходимые меры для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. За выполнением противоэпидемических мероприятий следит оперативный штаб предприятия.