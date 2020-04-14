РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 апр. Жители Щелкова могут подать заявление по безработице дистанционно, для этого необходимо заполнить резюме и отправить документы в электронном виде на портале «Работа в России», сообщается на сайте администрации городского округа.

В заявлении необходимо указывать центр занятости населения по месту постоянной регистрации, а не по месту пребывания. Сейчас региональная доплата к пособию по безработице увеличена до 15 000 рублей.

«Выплата положена жителям, уволенным в 2020 году, имеющим с начала года не менее 60 календарных дней трудовой деятельности и признанным в установленном порядке безработными», - говорится в сообщении.

Также жители могут обратиться за получением выплаты по предварительной записи в Щелковский центр занятости. В данный момент учреждение работает преимущественно в дистанционном режиме. Запись на регистрацию производится по телефону 8(496)562-35-88.

Все подробности можно узнать на портале «Работа в России» и на сайте Щелковского центра занятости.







