РИАМО - 14 апр. Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции начнут проверять все транспортные средства на въездах в округа Подмосковья и выездах из муниципалитетов с 15 апреля, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Инспекторы ГИБДД будут проверять наличие специальных пропусков у водителей и пассажиров автотранспорта», - говорится в сообщении.

Возможны затруднения в движении транспорта из-за этих проверок.

В Госавтоинспекции Подмосковья просили водителей планировать время своих поездок и с пониманием отнестись к принимаемым мерам.

Для всех жителей Подмосковья до 1 мая действует режим самоизоляции из-за коронавируса. Для передвижения на любом виде транспорта в Московском регионе с 15 апреля нужно будет иметь цифровой пропуск.

В Подмосковье за весь период зарегистрировано 2 315 случаев Covid-2019.

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Текстовая трансляция

14 АПРЕЛЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.

- В Подмосковье начнут проверять наличие спецпропусков у водителей с 15 апреля. Возможны затруднения в движении транспорта из‑за проверок.

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