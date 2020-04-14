РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 апр. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в краже ноутбуков со склада фирмы, общая стоимость похищенного превышает 621 тысячу рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 41-летнего представителя коммерческой организации о том, что неизвестный похитил 9 ноутбуков со склада фирмы, расположенного на улице Поливановской. Общая сумма материального ущерба составила более 621 тысячи рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан 31-летний ранее судимый местный житель, являвшийся сотрудником фирмы. В отношении подозреваемого следователем Следственного управления УМВД России по Подольску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.