РИАМО - 14 апр. Несмотря на действие в регионах РФ режима самоизоляции, люди могут выходить из дома, в том числе за покупками или для выноса мусора, а даже в этих случаях есть риск заражения коронавирусом, сообщается на сайте aif.ru.

Кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Владимир Зайцев рассказал, где вероятнее всего можно подхватить коронавирусную инфекцию. Так, на пятом месте оказался выход на улицу для выноса мусора.

«На улице, если создавать рейтинг мест заразности, риск меньше, чем в помещении. Но он все равно сохраняется, так как вирусные частицы могут некоторое время оставаться на поверхностях и в пыли. Поэтому после выноса мусора обязательно надо вымыть и обработать руки», - говорится в материале.

То же касается и прогулок с животными, которые в рейтинге опасности оказались на четвертом месте. Животное также может подцепить вирус, и при выгуле животных люди чаще касаются руками перил и дверных ручек.

После выгула собаки нужно ее помыть, также нужно тщательно помыть руки.

На третьем месте по опасности находятся заправки, на которые придется заезжать тем, кто продолжил ездить на работу.

«Заправочная станция при этом может стать настоящим рассадником заразы. Ведь за пистолет берутся десятки людей ежедневно. Поэтому перед тем, как заправлять машину, стоит обработать руки санитайзером или антисептиком на спирту», - отмечается в сообщении.

На втором месте по степени опасности посещения находятся магазины, где собирается много людей, не все из которых соблюдают социальную дистанцию и другие рекомендации.

Желательно ходить в магазины в масках, а перед тем, как взять тележку, - руки обрабатывать антисептиком.

Самым опасным является посещение аптеки. В них часто идут люди, которые уже являются переносчиками болезней.

«Главной проблемой является тот факт, что в аптеке многие берут лекарственные средства и просят проконсультировать их. Аптекарю приходится открывать упаковку с лекарством, читать инструкцию и так далее. В это время собирается очередь», - добавляется в сообщении.

В Московском регионе действует режим самоизоляции, гражданам можно выходить из дома только по веским причинам — для выноса мусора, похода в магазин или выгула животных. С 15 апреля в Подмосковье и Москве начнут действовать цифровые пропуска для поездок.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

14 АПРЕЛЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.

- В Подмосковье начнут проверять наличие спецпропусков у водителей с 15 апреля. Возможны затруднения в движении транспорта из‑за проверок.

- Девушка из Вьетнама оставляет в Москве коробки с бесплатными масками. Сначала она обеспечила масками свою семью, потом соседей, а теперь шьет для незнакомых людей.

- Разобрали получение московского пропуска по СМС

- Более 200 тыс россиян не смогли выехать за границу по путевкам из‑за коронавируса. Многие согласились на перенос дат и перебронирование туров.

- Москвичей предупредили о СМС от мошенников с требованием оплатить штрафы. Пострадавших от действий аферистов просят сразу же звонить в полицию.

- Полиция начнет проверять пропуска на въездах в Москву 15 апреля. В связи с этим возможны затруднения в движении.

- За сутки в России зарегистрировали 2774 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1489 заболевших, в Подмосковье - 460.

- За три дня в Москве были оштрафованы 92 магазина за отсутствие разметки для дистанции покупателей.

- Еще 24 стационара в Москве перепрофилируют для лечения пациентов с коронавирусом. Дополнительно появится 21 тысяча коек.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Москве. Среди умерших — пациенты от 29 до 80 лет.