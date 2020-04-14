РИАМО - 14 апр. Столичные власти напомнили сервису Anytime о запрете работы каршеринга с 13 апреля, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ранее компания заявила, что на сервис Anytime Prime якобы введенные ограничения не распространяются, так как у них долгосрочная аренда автомобиля.

«Работа каршеринга в период введения самоизоляции приостановлена в любом виде, так как сейчас сложно обеспечить безопасность пассажиров. Мы продолжим проверки и отправим в прокуратуру данные по компаниям, которые нарушают указ мэра», — говорится в сообщении.

Ранее все операторы каршеринга в Москве выполнили предписание о временной приостановке работы из-за введения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.

Кроме того, с 13 апреля по Москве и Московской области ввели цифровые пропуска на передвижения в транспорте. Их обязательное наличие будут проверять с 15 апреля.

За последние сутки в Москве выявили 1489 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 13002 заболевших.

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Текстовая трансляция

14 АПРЕЛЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.

- В Подмосковье начнут проверять наличие спецпропусков у водителей с 15 апреля. Возможны затруднения в движении транспорта из‑за проверок.

- Девушка из Вьетнама оставляет в Москве коробки с бесплатными масками. Сначала она обеспечила масками свою семью, потом соседей, а теперь шьет для незнакомых людей.

- Разобрали получение московского пропуска по СМС

- Более 200 тыс россиян не смогли выехать за границу по путевкам из‑за коронавируса. Многие согласились на перенос дат и перебронирование туров.

- Москвичей предупредили о СМС от мошенников с требованием оплатить штрафы. Пострадавших от действий аферистов просят сразу же звонить в полицию.

- Полиция начнет проверять пропуска на въездах в Москву 15 апреля. В связи с этим возможны затруднения в движении.

- За сутки в России зарегистрировали 2774 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1489 заболевших, в Подмосковье - 460.

- За три дня в Москве были оштрафованы 92 магазина за отсутствие разметки для дистанции покупателей.

- Еще 24 стационара в Москве перепрофилируют для лечения пациентов с коронавирусом. Дополнительно появится 21 тысяча коек.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Москве. Среди умерших — пациенты от 29 до 80 лет.