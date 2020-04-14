РИАМО – 14 апр. Жительница столичного района Люблино Минь Тхуи Динь запустила акцию по бесплатной раздаче многоразовых масок, девушка упаковывает каждую маску в пакетик, собирает их в коробки и выставляет в подъездах и магазинах, сообщает kp.ru.
«Берите по одной – две маски на человека. Перед первым и повторным использованием стирать при 60+ градусах и прогладить утюгом», – гласит надпись на коробках.
28-летняя уроженка Вьетнама начала шить многоразовые маски в конце марта. Сперва девушка сделала запас для семьи, а после предложила самодельные изделия жильцам своего дома.
«Просто хочу помочь людям чем-то. У меня было время, чтобы продолжить шить для соседей. Сначала я волновалась, что люди не примут маски, которые я сделала. Но все было хорошо. Одна из соседок даже купила мне торт», – сказала Минь Тхуи Динь.
После благотворительница сшила сотню масок и отнесла их в супермаркет у дома. Посетители разобрали маски за 30 минут.
Неравнодушная девушка также призвала соотечественников последовать своему примеру и помочь людям в период эпидемии коронавируса. Минь Тхуи Динь рассказала, что шьет в день по 20-30 масок, но могла бы делать больше, если бы было достаточно ткани.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
14 АПРЕЛЯ
- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.
- В Подмосковье начнут проверять наличие спецпропусков у водителей с 15 апреля. Возможны затруднения в движении транспорта из‑за проверок.
- Девушка из Вьетнама оставляет в Москве коробки с бесплатными масками. Сначала она обеспечила масками свою семью, потом соседей, а теперь шьет для незнакомых людей.
- Разобрали получение московского пропуска по СМС
- Более 200 тыс россиян не смогли выехать за границу по путевкам из‑за коронавируса. Многие согласились на перенос дат и перебронирование туров.
- Москвичей предупредили о СМС от мошенников с требованием оплатить штрафы. Пострадавших от действий аферистов просят сразу же звонить в полицию.
- Полиция начнет проверять пропуска на въездах в Москву 15 апреля. В связи с этим возможны затруднения в движении.
- За сутки в России зарегистрировали 2774 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1489 заболевших, в Подмосковье - 460.
- За три дня в Москве были оштрафованы 92 магазина за отсутствие разметки для дистанции покупателей.
- Еще 24 стационара в Москве перепрофилируют для лечения пациентов с коронавирусом. Дополнительно появится 21 тысяча коек.
- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Москве. Среди умерших — пациенты от 29 до 80 лет.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии