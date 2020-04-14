РИАМО – 14 апр. Жительница столичного района Люблино Минь Тхуи Динь запустила акцию по бесплатной раздаче многоразовых масок, девушка упаковывает каждую маску в пакетик, собирает их в коробки и выставляет в подъездах и магазинах, сообщает kp.ru.

«Берите по одной – две маски на человека. Перед первым и повторным использованием стирать при 60+ градусах и прогладить утюгом», – гласит надпись на коробках.

28-летняя уроженка Вьетнама начала шить многоразовые маски в конце марта. Сперва девушка сделала запас для семьи, а после предложила самодельные изделия жильцам своего дома.

«Просто хочу помочь людям чем-то. У меня было время, чтобы продолжить шить для соседей. Сначала я волновалась, что люди не примут маски, которые я сделала. Но все было хорошо. Одна из соседок даже купила мне торт», – сказала Минь Тхуи Динь.

После благотворительница сшила сотню масок и отнесла их в супермаркет у дома. Посетители разобрали маски за 30 минут.

Неравнодушная девушка также призвала соотечественников последовать своему примеру и помочь людям в период эпидемии коронавируса. Минь Тхуи Динь рассказала, что шьет в день по 20-30 масок, но могла бы делать больше, если бы было достаточно ткани.

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Текстовая трансляция

14 АПРЕЛЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.

- В Подмосковье начнут проверять наличие спецпропусков у водителей с 15 апреля. Возможны затруднения в движении транспорта из‑за проверок.

- Девушка из Вьетнама оставляет в Москве коробки с бесплатными масками. Сначала она обеспечила масками свою семью, потом соседей, а теперь шьет для незнакомых людей.

- Разобрали получение московского пропуска по СМС

- Более 200 тыс россиян не смогли выехать за границу по путевкам из‑за коронавируса. Многие согласились на перенос дат и перебронирование туров.

- Москвичей предупредили о СМС от мошенников с требованием оплатить штрафы. Пострадавших от действий аферистов просят сразу же звонить в полицию.

- Полиция начнет проверять пропуска на въездах в Москву 15 апреля. В связи с этим возможны затруднения в движении.

- За сутки в России зарегистрировали 2774 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1489 заболевших, в Подмосковье - 460.

- За три дня в Москве были оштрафованы 92 магазина за отсутствие разметки для дистанции покупателей.

- Еще 24 стационара в Москве перепрофилируют для лечения пациентов с коронавирусом. Дополнительно появится 21 тысяча коек.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Москве. Среди умерших — пациенты от 29 до 80 лет.