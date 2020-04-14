РИАМО - 14 апр. Добровольческие отряды волонтеров доставили жителям Подмосковья, которые нуждаются в помощи во время самоизоляции, порядка 50 тысяч продуктовых и медицинских наборов по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Прежде всего, адресная социальная поддержка оказывается людям старшего возраста и многодетным семьям. Работает горячая линия: 8 (800) 550-50-30. По этому номеру можно обратиться в случае необходимости получения продуктов питания, лекарств, товаров первой необходимости, решения бытовых проблем», — отмечается в материале.

Многодетные семьи могут обратиться на сайт () со своим запросом. В регионе работают более 1,5 тысячи волонтеров во время распространения коронавируса.

Также волонтеры обзванивают ежедневно около 100 тысяч человек, в ходе чего составляют список необходимых услуг. Они опросили уже 1,3 миллиона жителей Подмосковья.

За минувшие сутки в Московской области зафиксировали 460 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, а общее число случаев Covid-2019 достигло 2 315.

Для всех жителей Подмосковья до 1 мая действует режим самоизоляции. Для передвижения на любом виде транспорта в Московском регионе с 15 апреля нужно будет иметь цифровой пропуск.

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Текстовая трансляция

14 АПРЕЛЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.

- В Подмосковье начнут проверять наличие спецпропусков у водителей с 15 апреля. Возможны затруднения в движении транспорта из‑за проверок.

- Девушка из Вьетнама оставляет в Москве коробки с бесплатными масками. Сначала она обеспечила масками свою семью, потом соседей, а теперь шьет для незнакомых людей.

- Разобрали получение московского пропуска по СМС

- Более 200 тыс россиян не смогли выехать за границу по путевкам из‑за коронавируса. Многие согласились на перенос дат и перебронирование туров.

- Москвичей предупредили о СМС от мошенников с требованием оплатить штрафы. Пострадавших от действий аферистов просят сразу же звонить в полицию.

- Полиция начнет проверять пропуска на въездах в Москву 15 апреля. В связи с этим возможны затруднения в движении.

- За сутки в России зарегистрировали 2774 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1489 заболевших, в Подмосковье - 460.

- За три дня в Москве были оштрафованы 92 магазина за отсутствие разметки для дистанции покупателей.

- Еще 24 стационара в Москве перепрофилируют для лечения пациентов с коронавирусом. Дополнительно появится 21 тысяча коек.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Москве. Среди умерших — пациенты от 29 до 80 лет.