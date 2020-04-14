РИАМО – 14 апр. Главврач московской городской клинической больницы №71, телеведущий Александр Мясников заявил, что изоляцию не нужно продлевать дольше определенных сроков, поскольку это может привести к печальным последствиям.

По его словам, при длительной изоляции появляются проблемы серьезнее заболевания коронавирусом.

«Я лично уверен, что изоляция не должна быть продлена больше определенных сроков, поскольку потом проблемы могут быть такие, что COVID-19 за счастье покажется. Вот сейчас уже домашнее насилие, психические болезни, обострение хронических болезней, а еще это усугубляется экономическим положением людей», - сказал Мясников в эфире радио Sputnik.

Также врач подчеркнул, что принятые сегодня меры по изоляции нельзя назвать карантином.

«Принцип карантина в том, чтобы люди не контактировали друг с другом никаким образом, чтобы не передавали инфекцию, но мы же его не соблюдаем. У нас работает общественный транспорт, и на нем врачи, полицейские и продавцы ездят на работу», - отметил врач.

По его словам, в России наблюдается отступление от принципа карантина.

За последние сутки в России подтверждено 2774 новых случая коронавируса в 51 регионе, зафиксировано 22 летальных исхода. За сутки по России полностью выздоровели 224 человека.

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Текстовая трансляция

14 АПРЕЛЯ

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