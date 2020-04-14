РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 апр. Бесхозный столб мачты освещения убрали у одного из домов на шоссе Энтузиастов в Балашихе по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи обратился на портал с просьбой убрать аварийный столб, который расположен на территории дома №72 на шоссе Энтузиастов. Администрация Балашихи рассмотрела данное обращение.

«Рассмотрев обращение по вопросу содержания территории по адресу: Балашиха, шоссе Энтузиастов, 72 сообщаем, что проведен осмотр, факты подтвердились. Работы по указанному адресу проведены», - сказала заместитель главы администрации Балашихи Татьяна Калашникова.

Портал «Добродел» начал работу в 2015 году. Он предназначен для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.