РИАМО – 14 апр. В стандарт общественного наблюдения при проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ включено 86 различных пунктов, в соответствии с которыми наблюдатели будут осуществлять контроль до дня и в день голосования, сообщил во вторник руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

«Сейчас у нас начинается период обучения. И для этого нами был разработан стандарт наблюдения как на самом участке для голосования, так и во время досрочного голосования, так, естественно, и при выездном голосовании. <…> Мы его разделили на две части – до дня голосования, здесь целый ряд оценок, критерии, которые нужно будет давать», - сказал Григорьев.

Он уточнил, что в первую часть стандарта наблюдения вошло 28 пунктов контроля, второй блок – стандарты в день голосования, в который включили 58 пунктов контроля.

По его словам, практически в этом стандарте учтены все ключевые и второстепенные факторы контроля, которые необходимы в ходе проведения голосования по Конституции. На данный момент стандарт соответствует документам, которые были приняты Центральной избирательной комиссией, но при этом дополнения могут быть еще внесены.

«Например, в части до дня голосования есть целый ряд пунктов: как бюллетени подготовлены, как подготовлено само помещение, имеется ли список участников - целый ряд здесь факторов. Следующее - действие членов участковой комиссии до начала голосования, в период проведения голосования, до дня голосования: внесены ли данные в список лиц по наблюдателям, предъявлены ли председателем участковой комиссии к осмотру присутствующие переносные или стационарные ящики для голосования», - добавил Григорьев.

Он также озвучил ряд пунктов, которые вошли в стандарт наблюдения в день голосования.

«Подготовка помещения для голосования, документов участковой комиссии. <…> Оформлены ли надлежащим образом бюллетени для голосования. Действие членов участковой комиссии до начала голосования, в день голосования, в том числе пункт о том, что обеспечен доступ наблюдателей и аккредитованных представителей СМИ в помещения для голосования. Внесение данных наблюдателей», - уточнил Григорьев.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о переносе даты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию в связи с обострением эпидемиологической ситуации. Ранее предполагалось, что голосование пройдет 22 апреля.