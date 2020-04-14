В Москве набирают популярность волонтерские движения и акции, которые оказывают помощь горожанам в период самоизоляции. Добровольцы готовы рисковать, выходя из дома, и бесплатно доставлять продукты пенсионерам, кормить бездомных животных или оказывать психологическую помощь. Корреспондент РИАМО расспросила волонтеров об особенностях работы во время эпидемии и о том, как реагируют окружающие.

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Катерина, 37 лет, безработная, волонтер:

«Раньше я работала в отделении больницы, где заботилась о пожилых людях, но потом работу пришлось оставить. Помогать я продолжала, но уже как волонтер – бесплатно. Зная о моем опыте, знакомые просили посидеть с их пожилыми родственниками. По сарафанному радио обо мне узнали и другие люди.

Я долгое время забочусь о четверых стариках, живущих в разных концах моего района, которые не выходят из дома уже несколько лет. Доставляю им продукты, готовлю, помогаю с гигиеническими процедурами и кормлю их питомцев.

В разгар эпидемии стиль работы поменялся. Я понимаю, что могу принести с собой заразу на руках или одежде, поэтому звоню своим подопечным, составляю список необходимого, покупаю, передаю им через порог и ухожу. Как и волонтеры в организациях, лекарства и продукты я покупаю за свой счет, потом родственники рассчитываются со мной по чекам.

Ходить по улице сейчас страшно, но я понимаю, что если не привезу им раз в неделю продукты и лекарства, то последствия будут плачевными. Без меня эти люди умрут.

Это самая действенная установка. Например, я помогаю женщине, у которой в ноябре случился инсульт. Она живет одна. Еще муж с женой: он лежачий уже несколько лет, а у нее – сахарный диабет и деменция. А на днях одному дедушке исполнилось 85 лет, и он попросил подарок – мороженое. Разве можно отказать человеку в такой мелочи? Некоторые плачут от чувства благодарности, их слезы стоят в глазах до сих пор.

Со средствами защиты сейчас очень сложно, но у меня припасена литровая бутылка антисептика и перчатки, а вот с масками было труднее всего. Первое время я завязывала платок на лицо, но подруга выручила – сшила дома из разноцветных тканей многоразовые маски и дала мне несколько штук, я их стираю. Люди в магазине даже спрашивают, где я взяла маски в цветочек или с жирафами.

Главная проблема в том, что я не являюсь членом волонтерского фонда (хоть и подала заявку, но из-за загрузки их не успевают рассматривать), поэтому документов, объясняющих передвижение по городу, у меня нет.

Я сейчас безработная, поэтому могу получить цифровой пропуск только два раза в неделю, а ездить к пенсионерам нужно каждый день. К лежачим – по два раза.

Страшно, что меня остановят на улице и оштрафуют за то, что не соблюдаю режим самоизоляции. На случай встречи с полицейскими я сделала фото пенсионеров, которым помогаю.

Хочу устроиться санитаркой в больницу, думаю, в разгар эпидемии моя помощь им пригодится. Меня поддерживают муж и сын, а вот мама стыдится моего волонтерства».

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Светлана, 49 лет, ресурсный центр «Мосволонтер»:

«Я пришла к волонтерству еще пять лет назад – это образ жизни. Мне очень важно чувствовать, что я действительно приношу пользу. Сейчас, в том числе силами «Мосволонтера», проводится акция #МыВместе для помощи пожилым людям во время эпидемии короновируса. Я участвую в работе штаба по ЮАО, такие есть в каждом округе Москвы.

Волонтер оказывает помощь в зависимости от свободного времени: иногда выезжаем на один адрес, а иногда – на семь. Заявки, как правило, поступают на покупку продуктов или лекарств, пенсионеры звонят в call-центр и сообщают, что нужно купить. Задача волонтера – сходить в магазин и доставить покупки по адресу, после он предоставляет чек и получает потраченные деньги.

Люди к нашей работе относятся по-разному. Некоторые знакомые не понимают, зачем бесплатно кому-то помогать.

Дети же мной гордятся – старшая была волонтером в студенчестве, младший тоже получил волонтерскую книжку.

Ездить по городу мне не страшно, потому что на вооружении всегда антисептик, перчатки и маска, да и на иммунитет не жалуюсь. Транспорт все используют разный: кто-то предпочитает мотоцикл или свое авто, а кто-то ездит в метро и автобусах. Волонтер также может выбрать для выполнения заявки поблизости от дома.

Главное – быть пунктуальным и ответственным. Думаю, если каждый в это непростое время принесет в мир чуточку тепла и доброты, он непременно станет лучше».

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Эдуард, 42 года, Фонд защиты городских животных:

«Организация, с которой я сотрудничаю, помогает бездомным животным. Как правило, у дворовых кошек и собак есть свои кормильцы – это обычные горожане, чаще пенсионеры, которые приносят им корм, иногда готовят им еду. Но в связи с эпидемией все вынуждены сидеть по домам, особенно пожилые люди в зоне риска. Поэтому мы, волонтеры, сейчас ездим по району и кормим их сами.

Я отвечаю за Центральный округ, наши волонтеры работают по всему городу. Я езжу кормить животных каждый день. Коронавируса не боюсь, так как из дома выхожу в маске и перчатках, а по улицам спокойно езжу на машине или самокате. Заразиться от животных мне тоже не страшно.

Корм я оставляю в определенных местах, где живет больше всего бездомных животных. Иногда нам оставляют заявки просят покормить животных по определенным адресам.

Корм покупаю за свой счет, трачу на это примерно 30-50 тысяч рублей в месяц.

У меня дома 20 кошек – я подбираю их на улице и пытаюсь пристраивать. За последнее время я подобрал еще двух домашних кошек, ведь на улице они просто не выживут. К сожалению, из-за короновируса многие не могут ухаживать за животными из-за сокращения финансов или просто не хотят лишний раз выходить на улицу для выгула, поэтому бездомных животных стало больше».

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Жанна, 18 лет, ресурсный центр «Мосволонтер»:

«Я заканчиваю 11-й класс. Волонтерство не мешает учебе, я стараюсь их совмещать. Сначала родители были против, но потом поняли, что меня не остановить. Я считаю, что добром и позитивом нужно делиться с окружающими. Кто поможет пенсионерам, которые находятся в зоне риска, в это непростое время, если не волонтеры?

Все волонтеры акции обязательно проходят предварительное обучение, ознакомившись с видеоуроками. Еще один этап обучения проводится непосредственно на инструктаже в штабе. Добровольцы изучают, как оказывать помощь, особенности общения с пожилыми людьми. Каждый день волонтеры приходят в удобное для них время и, если остаются заявки, то их выполняют.

Я поддерживаю акцию #МыВместе в качестве помощника куратора территориального штаба, обзваниваю волонтеров-новичков и координирую их, выдаю средства индивидуальной защиты. Большинство моих друзей также принимают участие в этой акции, мы поддерживаем друг друга, общаемся, но дистанционно.

Пенсионеры, к которым мы приезжаем, реагируют очень позитивно: каждый раз мы слышим в свой адрес только теплые слова благодарности. Вместе со своим другом я покупала пенсионерке продукты и бытовые предметы. С первого же звонка она общалась с нами очень приветливо и даже советовала, какую картошку лучше купить.

Когда мы заходили в подъезд, бабушка уже стояла на лестничной площадке. Она встретила нас словами: «Где же моя Жанночка?». После того, как я отдала ей продукты, соблюдая все меры осторожности, она расписалась в заявке и очень нас благодарила, попросив беречь себя. В такие моменты ощущаешь еще большую мотивацию помогать!».

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Дарья, 24 года, психолог:

«Я давно работаю программистом на дому, а по образованию – психолог. Я не раз подумывала заняться практикой, посещала лекции и штудировала соответствующую литературу. Когда началась эпидемия, то подумала: когда, если не сейчас?

Хотя из дома я не выхожу, хочу внести свой скромный вклад и помогаю консультациями дистанционно. Я только начала и не позиционную себя как специалиста, а в числе клиентов у меня пока только несколько человек – это знакомые и их друзья, которых травмирует нынешняя обстановка. Денег, конечно, ни с кого не беру.

Например, у одной девочки случались панические атаки, потому что она боялась заразиться, а другая находится в подавленном состоянии из-за необходимости постоянно сидеть дома. Я слежу за ситуацией в Москве и считаю, что таких людей становится все больше, а ведь ментальное здоровье не менее важно, чем хороший иммунитет.

Некоторые психологи оказывают бесплатную помощь врачам. Считаю, что это очень важно, ведь они находятся на передовой и, несмотря на то, что привыкли к своей работе, сейчас испытывают сильнейший стресс. Но для такого рода консультаций необходима серьезная подготовка».

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