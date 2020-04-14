РИАМО - 14 апр. Из Подмосковья в Санкт-Петербург отправилась колонна из шести автобусов с петербуржцами и жителями Ленинградской области, которые проходили карантин в обсерваторах после прилета из зарубежных стран в аэропорт Шереметьево, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Все жители прошли обязательный санитарный контроль и находились под наблюдением врачей в обсерваторах Подмосковья. Сданные тесты на коронавирус показали отрицательные результаты. В соответствии с постановлением главного санитарного врача Подмосковья граждане должны продолжать соблюдать карантин по месту жительства», - говорится в сообщении.

Всего в автобусах, направляющихся из Московской области в Санкт-Петербург, находятся 66 человек, которые прилетели в аэропорт Шереметьево рейсами из Алжира, Германии, Бразилии, Перу, Великобритании и Италии. Граждане распределены по автобусам в соответствии с рейсами - в одном автобусе находятся пассажиры только одного рейса.

Все задействованные в перевозке туристов автобусы будут в обязательном порядке продезинфицированы.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ, правительство Московской области обеспечивает доставку прибывающих в аэропорты граждан до мест проживания или обсервации для обеспечения карантина.

Со 2 по 12 апреля в аэропорт Шереметьево из 12 стран прибыли более 2,6 тысячи россиян. Силами Минтранса Подмосковья до мест проживания доставили свыше 2,2 тысячи жителей Москвы и Московской области, еще порядка 400 человек из других регионов доставили до мест обсервации.

Текстовая трансляция

14 АПРЕЛЯ

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