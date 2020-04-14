РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 апр. В подмосковных Люберцах в минувшие выходные выдали свыше тысячи продуктовых наборов для школьников, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Обучающиеся 1-11 классов, которые имеют право на бесплатное питание, в период дистанционного обучения получают продуктовые наборы.

«В настоящее время продукты питания поставлены во все образовательные организации. За 11-12 апреля выдано 1 077 продуктовых наборов», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что с 13 по 30 апреля предусмотрена выдача 7685 продуктовых наборов для обучающихся льготной категории. Из них 1371 набор с обедом, а 6 314 наборов - с завтраком и обедом.