РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 апр. Жителей ряда домов в микрорайоне Климовск Подольска обязали убрать незаконные постройки во дворах, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Территориальным управлением в микрорайоне Климовск в рамках мониторинга был выявлен ряд домов, территория которых захламлена незаконными постройками. Во вторник на указанных домах были размещены уведомления о необходимости приведения территории в нормативное состояние», - говорится в сообщении.

Во дворах запрещается мойка машин, возведение мелких построек, переоборудование балконов и лоджий, загромождение территории металлическим ломом, строительным и бытовым мусором. За дополнительной информацией можно обращаться по телефону: 8(496)756-84-06.