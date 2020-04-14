РИАМО - 14 апр. Уже 55 человек оштрафовали в Москве за нарушение установленного режима карантина, общая сумма штрафов составила 220 тысяч рублей, сообщает столичный оперативный штаб по коронавирусу.

За последние три дня в столице зафиксировали 25 нарушений карантина со стороны пациентов с Covid-19. Все нарушители находились на домашнем лечении.

«С момента ужесточения ответственности уже 55 жителей Москвы оштрафованы за нарушение правил карантина, общая сумма штрафов составила 220 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Всех нарушителей доставили для дальнейшего лечения в обсервационные центры в Царицыне, Крылатском, Химках и Алтуфьеве. Там граждане будут находиться под наблюдением медицинских специалистов до полного выздоровления.

Москвичам с легкой формой коронавирусной инфекции разрешено проходить лечение дома. Такие пациенты подписывают согласие на соблюдение строгого домашнего карантина. Таким образом горожане принимают ответственность за нарушение установленных правил.

Общее число случаев заражения коронавирусом в столице достигло 13002. За сутки прирост составил 1489 случаев.

В Москве до 1 мая действует режим самоизоляции для всех без исключения жителей: они обязаны находиться в своих квартирах и выходить только в случае крайней необходимости. С 15 апреля для перемещения по городу на общественном и личном транспорте обязателен цифровой пропуск. Заявку на его получение можно подать на сайте mos.ru.

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Текстовая трансляция

14 АПРЕЛЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.

- В Подмосковье начнут проверять наличие спецпропусков у водителей с 15 апреля. Возможны затруднения в движении транспорта из‑за проверок.

- Девушка из Вьетнама оставляет в Москве коробки с бесплатными масками. Сначала она обеспечила масками свою семью, потом соседей, а теперь шьет для незнакомых людей.

- Разобрали получение московского пропуска по СМС

- Более 200 тыс россиян не смогли выехать за границу по путевкам из‑за коронавируса. Многие согласились на перенос дат и перебронирование туров.

- Москвичей предупредили о СМС от мошенников с требованием оплатить штрафы. Пострадавших от действий аферистов просят сразу же звонить в полицию.

- Полиция начнет проверять пропуска на въездах в Москву 15 апреля. В связи с этим возможны затруднения в движении.

- За сутки в России зарегистрировали 2774 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1489 заболевших, в Подмосковье - 460.

- За три дня в Москве были оштрафованы 92 магазина за отсутствие разметки для дистанции покупателей.

- Еще 24 стационара в Москве перепрофилируют для лечения пациентов с коронавирусом. Дополнительно появится 21 тысяча коек.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Москве. Среди умерших — пациенты от 29 до 80 лет.