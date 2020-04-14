Пандемия коронавируса повлияла на все стороны жизни россиян – не стал исключением и преступный мир. Мошенники и аферисты пытаются заработать, используя тему Covid-19, и постоянно придумывают все новые способы обмана своих жертв. Впрочем, специалисты считают, что лучшее оружие против таких злоумышленников – простая бдительность. О том, как мошенники обманывают россиян в период пандемии и как не попасться на крючок аферистов, эксперты рассказали РИАМО.

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Не открывать двери незнакомцам

Мошенников, промышляющих на теме коронавируса, условно можно разделить на две категории: первая – идущие на прямой контакт с потерпевшими, вторая – действующие дистанционно. Но и те, и другие делают ставку на Covid-19, тему, вызывающую тревогу у большинства людей.

В марте в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения (ДТСЗН) рассказали, как именно мошенники пытаются обманывать москвичей.

«Мошенники могут предлагать поддельные тесты на вирус, лекарства или вакцины, медицинские маски по завышенным ценам. Не открывайте двери незнакомцам, даже если они представляются социальными работниками или волонтерами. Обязательно просите показать документы», – посоветовала начальник управления информационной политики и коммуникаций ДТСЗН Наталья Цымбаленко.

В свою очередь, юрисконсульт семейного центра «Коптево» Владимир Девяткин советует избегать народных целителей, гадалок и колдунов – словом, всех тех, кто сегодня обещает спасти от коронавируса. В целом любая информация о товаре или услуге, якобы спасающей от коронавируса, скорее всего окажется мошеннической схемой, которую лучше игнорировать, чтобы не потерять деньги.

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Простые правила

Как отмечают специалисты ДТСЗН, сегодня существует несколько простых рекомендаций, которые помогут не попасться в сети мошенников. Прежде всего, доверять стоит только официальным данным: они есть на сайте mos.ru и у операторов горячей линии +7 (495) 870-45-09, которые всегда ответят на любые вопросы, связанные с коронавирусом.

Если вы столкнулись с чем-то, в чем подозреваете подвох, обратитесь за советом к родным и близким: они смогут отговорить от необдуманных действий и опрометчивых решений. Не поддавайтесь панике из-за Covid-19 – помните, что, соблюдая правила профилактики, вы находитесь в безопасности.

На данный момент любые товары и услуги, которые гарантируют успешное лечение коронавируса, таят в себе подвох – покупать их не следует. А особенную осторожность следует проявлять, если к вам в дверь стучатся незнакомцы. Проявлять бдительность стоит даже в тех случаях, если незваные гости одеты в белые халаты, маски и представляются сотрудниками каких-либо официальных органов.

Помните: врачи не ходят по квартирам самостоятельно, и прийти могут лишь после вашего вызова. А потому у загадочных людей в белых халатах, появившихся на пороге, всегда нужно, как минимум, попросить документы.

Если вы узнали о каких-либо фактах мошенничества – нужно сразу же обращаться в правоохранительные органы.

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Безопасность в сети

Свои рекомендации о борьбе с мошенниками – правда, в виртуальном пространстве – выпустили и специалисты Роскомнадзора. По данным ведомства, на фоне вспышки Covid-19 активизировались кибермошенники, главная цель которых – сбор персональных данных, от Ф. И. О. и номера телефона до адреса e-mail и банковских реквизитов.

Аферисты на фоне пандемии массово рассылают сообщения с ложными рекомендациями по профилактике коронавируса и распространяют фейки. А данные, похищенные у пользователей, позже используются для создания и пополнения баз спамеров, вирусного заражения устройств и кражи платежной информации.

Прежде всего, Роскомнадзор призывает доверять только надежным источникам информации: данным органов власти и лицензированным СМИ. Не стоит верить слухам из недостоверных источников, вроде массовых рассылок в мессенджерах, соцсетях, по электронной почте и СМС.

Так же важно не переходить по сомнительным ссылкам и не открывать вложения в письмах, которые пришли вам от неизвестных организаций или людей. Подобные послания могут содержать вирусы или вести на фишинговые сайты. При этом в качестве маскировки они могут рассылаться от имени авторитетных организаций – к примеру, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) – и предлагать ознакомиться с информацией о том, как избежать заражения.

А прежде чем вводить какие-либо данные в интернет-магазинах, необходимо убедиться в подлинности ресурса. Особое внимание стоит обратить на название сайта в адресной строке: если там содержатся различные символы или буквы, которые не соответствуют оригинальному названию сайта или бренда, то, скорее всего, перед вами сайт мошенников.

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Банковский аспект

Между тем, кроме надуманных услуг по доставке несуществующих лекарств вплоть до вакцины от коронавируса, мошенники сегодня предлагают и другие «услуги». Как объясняет член Адвокатской палаты Москвы Александр Иноядов, среди них может быть обеспечение лекарствами на дому по льготным ценам, предоставление отсрочки по кредитам и беспроцентные займы.

«Мошенники могут прикрываться перечислением средств для оказания финансовой помощи от неизвестных вам благотворителей или организаций. Среди других уловок – якобы помощь в разблокировании банковской карты или реагирование на информацию об ухудшении кредитного рейтинга, а также услуги по дезинфекции жилого помещения», – говорит эксперт в беседе с РИАМО.

Как отмечает Александр Иноядов, все подобные уловки направлены на получение доступа к наличным средствам и данным банковских карт, сообщать которые подозрительным личностям нельзя ни в коем случае. При получении подобных обращений лучше всего выяснить цели, уточнить название организации, а также должность и фамилию звонившего.

«После этого проверьте по общедоступным ресурсам полученную информацию. Все банковские услуги нужно получать только через официальные сайты и имеющиеся у вас контакты», – рассказывает юрист. При получении каких-либо тревожных данных о состоянии счетов он рекомендует проверить их, позвонив в банк самостоятельно или воспользовавшись приложением.

По словам собеседника РИАМО, в случае, если требуется доставка лекарств, разумно самостоятельно узнать стоимость услуг и перечень аптек, которые оказывают услугу. Если при этом возникли затруднения, лучше всего обратиться за рекомендациями в органы социальной защиты.

В любом случае, открывать входную дверь незнакомым людям небезопасно – и с ними лучше общаться дистанционно. А если вы все же передали посторонним данные о своей банковской карте, следует немедленно заблокировать ее и сообщить в правоохранительные органы о случившемся.

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Преступные тренды

Особый вид мошенничества, который сегодня набирает обороты – это всевозможные попытки обмана, основанные на мерах по борьбе с пандемией. К примеру, как объясняет адвокат столичной коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Марина Пятенок, сегодня встречаются СМС-рассылки якобы от госорганов, которые призывают оплатить некие штрафы за нарушение самоизоляции.

«Аферисты манипулируют тем, что из-за пандемии суды не работают – а они якобы помогут оплатить штрафы удаленно. И если человек соглашается на такую «оплату», то легко теряет деньги», – говорит собеседница РИАМО.

Как объясняет Марина Пятенок, еще один характерный вид мошенничества на фоне Covid-19 – это предложения с помощью в оформлении кредитных каникул на время пандемии. В этом плане особенно активны фирмы-однодневки, жертвами которых становятся не только физические лица, но и представители малого бизнеса.

По словам управляющего партнера юридической компании «Генезис» Артема Денисова,есть и такие преступники, которые размещают в соцсетях фейки о выплатах из-за карантина в связи с коронавирусом.

«К сообщениям прилагаются ссылки на ресурсы, где эти выплаты (вплоть до сотен тысяч рублей) якобы оформляются. Правда, для их получения нужно оплатить «комиссию», на что и рассчитывают аферисты», – уточняет эксперт в беседе с РИАМО.

По словам Денисова, сегодня встречаются и тревожные звонки якобы от врачей и сотрудников Роспотребнадзора. Мошенники говорят потенциальной жертве, что ее близкий человек госпитализирован с положительным тестом на коронавирус. После этого жертве предлагают перевести деньги на счет «медучреждения» для улучшения условий содержания больного и его лечения.

«Есть и обращения к предпринимателям от имени некой «санитарной службы»: по данным Роспотребнадзора, бизнесменов вынуждают покупать брошюры о профилактике коронавируса. А приотказе от покупки злоумышленники угрожают применением административных мер воздействия», – отмечает юрист.

Впрочем, эксперты сходятся в одном: несмотря на огромный арсенал уловок, которыми аферисты пользуются на фоне пандемии Covid-19, главное оружие против них – это бдительность. Если не терять ее и соблюдать осторожность, шанс стать жертвой мошенников снижается многократно.

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Цифровые пропуска

Между тем с 15 апреля в Москве начнут действовать цифровые пропуска для передвижения по городу в режиме самоизоляции. Получить их в столице можно бесплатно и только при обращении через портал mos.ru, отправив СМС или позвонив по единому номеру телефона. Министр правительства Москвы и руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в преддверии этого события призвал не реагировать на предложения о «помощи» в оформлении пропусков от третьих лиц.

«Пропуска оформляются совершенно бесплатно. Если кто-то предлагает что-то где-то купить, оформить, все это бред, брехня, и на это не надо обращать внимания», – передает слова чиновника ТАСС.