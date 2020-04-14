РИАМО (МЫТИЩИ) – 14 апр. Детская библиотека №1 городского округа Мытищи запустила онлайн-рубрику о книгах «Ура! Я прочитал!», сообщается в Instagram-аккаунте библиотеки.

«Мы рады сообщить вам о том, что открываем новую рубрику – «Ура! Я прочитал!». Здесь мы просим вас поделиться рекомендациями о любимых прочитанных книгах за последнее время. Уверены, что дома вы проводите время с пользой и узнали много новых для себя писателей и сказок! Расскажите о любимой книге или авторе. Поделитесь тем, что понравилось, и возьмите на заметку новое», – говорится в сообщении.

Для участия следует написать комментарий к посту в Instagram-аккаунте библиотеки или написать в директ-сообщения, а также выложить фото любимой книги в InstaStories с отметкой аккаунта библиотеки и хештегом #ураяпрочитал.

«В конце недели мы представим вам рейтинг лучших книг по мнению наших читателей с коротким описанием и иллюстрациями. Читайте детям! Читайте каждый день!» – отмечается в сообщении.