РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 апр. Домодедовская больница укомплектована 18 аппаратами ИВЛ, сообщил главный врач ДЦГБ Андрей Осипов.

Во вторник больнице вручили 100 масок для подводного плавания, которые используются медицинским персоналом в борьбе с коронавирусом.

«У нас аппаратов ИВЛ сейчас 18. У нас два корпуса больницы, которые работают для пациентов с пневмонией и с коронавирусной инфекцией. Это инфекционный корпус (ДЦГБ - ред.) и здание Растуновской больницы, которое полностью сейчас работает для пациентов с пневмонией. Везде развернуты реанимационные отделения, везде имеется кислород, в обоих корпусах имеются аппараты искусственной вентиляции легких», - сказал Осипов.