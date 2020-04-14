РИАМО - 14 апр. Московский кредитный банк (МКБ) запускает акцию для предпринимателей, ведущих внешнеэкономическую деятельность, это касается новых клиентов, говорится в сообщении пресс-службы банка.

Банк на первые три месяца отменяет комиссии за обслуживание в рамках пакетов РКО «Оптимальный» и «Бизнес» предпринимателям, которые впервые открыли счет в МКБ с 13 апреля по 13 октября.

«Юрлица и ИП, воспользовавшееся акцией, получают возможность в первые три месяца совершать операции по льготным тарифам: 0,2% за покупку и продажу валюты, 0,1% при переводах в иностранной валюте (от 1,5 тысяч до 15 тысяч рублей), 0,1% за услугу валютного контроля (от 800 до 30 тысяч рублей)», - говорится в сообщении.

В МКБ доступны удобные сервисы для клиентов, ведущих внешнеэкономическую деятельность. Банк является участником SWIFT GPI и предоставляет возможность осуществлять проверку прохождения международного платежа и его зачисления контрагенту за границей.

В системе «Ваш банк онлайн» доступен личный кабинет валютного контроля, позволяющий осуществлять взаимодействие и обмен документами с банком в рамках валютного контроля онлайн, а также получать важные напоминания от банка.

Акция распространяется на всех юридических лиц и ИП, впервые открывших счет в МКБ и подключивших пакет РКО «Оптимальный» или «Бизнес» с дополнительной опцией ВЭД. С подробными условиями акции можно ознакомиться на сайте.