РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 апр. Центральная библиотека имени Дмитрия Кедрина городского округа Мытищи присоединилась к сетевой акции-челленджу «Женское лицо Победы», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Сетевая акция-челлендж «Женское лицо Победы» посвящена вкладу женщин в победу в Великой Отечественной войне. Организатором акции является Нижегородская государственная областная детская библиотека имени Татьяны Мавриной. Партнером организатора является Общероссийская общественно-государственная организация «Союз женщин России». Акция проводится по 15 мая.

«В городе Мытищи есть мемориальный комплекс, посвященный Нине Максимовне Распоповой, одной из немногих женщин, которые были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Ее имя неразрывно связано с Мытищинским аэроклубом, в котором она была инструктором-летчиком. С мая 1942 года Распопова сражалась на фронтах Великой Отечественной войны. За время войны от рядового летчика выросла до командира звена 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка. Совершила более 800 вылетов на боевом самолете, нанеся несоизмеримые потери вражеской силе», - говорится в сообщении.

После войны Распопова жила в Мытищах, вела активную общественную деятельность и внесла огромный вклад в развитие города. Журналист Алла Уралова написала книгу об отважной летчице «Легенда Мытищинского аэроклуба», в которой собрано много уникальных материалов о Распоповой.

Участник акции самостоятельно размещает информацию на своих веб-ресурсах. Текст в публикации необходимо сопроводить иллюстрациями или видеороликами. С положением акции-челленджа можно ознакомиться на сайте НГОДБ.

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