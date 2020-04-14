РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 апр. Председатель комитета по строительству и архитектуре администрации Подольска Сергей Цаплинский провел мониторинг выполнения работ по дезинфекции подъездов в поселке Дубровицы, замечаний нет, сообщается на сайте администрации округа.

По поручению главы городского округа Николая Пестова и в соответствии с постановлением администрации председатель комитета по строительству и архитектуре Сергей Цаплинский совместно с руководителем Территориального управления «Дубровицкий» Валерием Боярко и представителями управляющей компании провели мониторинг выполнения работ по дезинфекции подъездов, а также совещание по вопросу ремонта фасадов зданий.

«Цаплинский осмотрел подъезды, которые отремонтировали в 2019 году, а также дома, в которых планируется ремонт в 2020 году, а именно: №№1, 3, 9, 17. Он отметил, что поручения главы городского округа выполняются, замечаний от жителей по поводу уборки подъездов в настоящее время не поступает. Холлы, перила, дверные ручки, почтовые ящики обрабатываются своевременно согласно графикам, которые размещены в каждом подъезде. Дезинфицирующие средства на сегодняшний день - одно из основных орудий подольских коммунальных служб», - говорится в сообщении.

Цаплинский с Боярко также проверили качество выполнения работ по ремонту цоколя дома №1, работы которого выполняются силами управляющей компании.

Мониторинг проводится еженедельно. При выявлении каких-либо нарушений в рамках полномочий проведут разъяснительные работы и примут меры по их устранению.