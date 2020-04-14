РИАМО – 14 апр. В июле может начаться восстановление туристического бизнеса в России, именно на этот месяц приходится наибольшее количество перебронирований, а путешествовать без ограничений за рубеж, скорее всего, станет возможным только в 2021 году, сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Россия откроется для россиян как туристическое направление раньше, чем зарубежные. Пока все перебронирования сосредоточены на июль-август. Надеемся, что как раз эти месяцы станут началом восстановления туристической индустрии», - сказала Ломидзе.

Она добавила, что ситуацию с выездным туризмом комментировать сложно.

«Как будет с выездным туризмом, пока сложно сказать. Надеемся, что в 2021 году можно будет ездить и путешествовать в том формате, как было до пандемии», - добавила Ломидзе.

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14 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 2774 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1489 заболевших, в Подмосковье - 460.

- За три дня в Москве были оштрафованы 92 магазина за отсутствие разметки для дистанции покупателей.

- Еще 24 стационара в Москве перепрофилируют для лечения пациентов с коронавирусом. Дополнительно появится 21 тысяча коек.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Москве. Среди умерших — пациенты от 29 до 80 лет.