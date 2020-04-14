РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 14 апр. Жителей подмосковного Дзержинского призвали не парковать автомобили на четырех улицах округа 15 апреля из-за проведения уборки, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

«Уважаемые жители! Просим вас не припарковывать свои автомобили 15 апреля вдоль дороги на улицах Лесная, Дзержинская, Угрешская и Томилинская», - говорится в сообщении.

Пятнадцатого апреля с 8:00 до 16:00 на территории данных улиц будет проводиться влажная уборка автомобильных дорог регионального значения ГБУ МО «Мосавтодор».