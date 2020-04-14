РИАМО - 14 апр. Следователи назначили проверку после обнаружения скелета человека в канализационном колодце Одинцовского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Правоохранителям предстоит выяснить личность погибшего. По предварительным данным, он умер около восьми лет назад.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти», - говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.