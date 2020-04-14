РИАМО – 14 апр. Вирусолог Вадим Покровский считает опасными в период пандемии любые закрытые пространства, где находится много людей, сообщает Федеральное агентство новостей.

На первом месте среди самых опасных закрытых пространств находятся аптеки. Туда, как правило, приходят уже зараженные люди. Кроме того, при покупке лекарств образуются очереди, а скопления людей опасны при пандемии.

«На второе место в рейтинге врач поставил продуктовый магазин. Ходить за продуктами нужно в маске, обрабатывать ручки тележки или корзинки антисептиком», - говорится в сообщении.

На третьем месте по степени опасности расположились заправки. Это связано с тем, что топливораздаточный пистолет колонки, за который ежедневно берутся десятки людей, является настоящим рассадником заразы.

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14 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 2774 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1489 заболевших, в Подмосковье - 460.

- За три дня в Москве были оштрафованы 92 магазина за отсутствие разметки для дистанции покупателей.

- Еще 24 стационара в Москве перепрофилируют для лечения пациентов с коронавирусом. Дополнительно появится 21 тысяча коек.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Москве. Среди умерших — пациенты от 29 до 80 лет.