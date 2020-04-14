РИАМО - 14 апр. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник открыл стационар на базе частной клиники «К31 Сити» на улице Академика Павлова для лечения пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Частный инвестор «МедИнвестГрупп» перепрофилировал один из корпусов своей будущей клиники.

«Стационар оснащен всем необходимым оборудованием, включая кислород и реанимацию. Госпитализация будет идти по ОМС (обязательному медстрахованию - ред.) машинами скорой помощи – как в любую другую городскую больницу. Благодарю инвесторов за этот поступок», – подчеркнул мэр.

Работы были проведены с 1 по 13 апреля. Строители успели провести перепланировку помещений, оборудовать палаты системами медицинского газоснабжения – подачей кислорода. Кроме того, провели монтаж дополнительных санпропускников (шлюзов), препятствующих распространению инфекции, разграничили помещения на «чистые» и «грязные» зоны.

Специально для новой больницы купили 35 аппаратов искусственной вентиляции легких, ввели в эксплуатацию компьютерный томограф экспертного уровня на 256 срезов и рентгеновский аппарат. Также оборудовали аппаратурой для реанимации.

В арсенале новой больницы есть все нужные лекарства – антивирусные и антибактериальные препараты, дезинфекторы и антисептики.

Поступивших в данную клинику пациентов, будут размещать в одно- и двухместных палатах, оборудованных индивидуальными санузлами и кислородной подводкой.

В стационаре будут работать 80 врачей и 150 медсестер, а также другие сотрудники. Всего больница сможет вместить 255 пациентов, в том числе 35 коек реанимации.

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14 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 2774 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1489 заболевших, в Подмосковье - 460.

- За три дня в Москве были оштрафованы 92 магазина за отсутствие разметки для дистанции покупателей.

- Еще 24 стационара в Москве перепрофилируют для лечения пациентов с коронавирусом. Дополнительно появится 21 тысяча коек.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Москве. Среди умерших — пациенты от 29 до 80 лет.