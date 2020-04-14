РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 апр. Водителя маршрутного такси №306К Балашиха (микрорайон Новое Измайлово) - Москва (метро «Новогиреево») привлекли к дисциплинарной ответственности за отказ принимать оплату за проезд картой, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи сообщил на портал о сложившейся ситуации, отметив, что водитель, заполнив машину людьми, объявил, что примет за проезд только наличные. На недоумение пассажиров, что в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации это недопустимо, он ответил, что ему надо на что-то заправляться и нет разницы, как оплачивать билет. Лишь тем, у кого совсем не оказалось наличных, водитель разрешил оплатить проезд картой.

«Административно-пассажирская инспекция Московской области рассмотрела обращение. Указанный маршрут обслуживает ООО «Балашиха - Экспресс». В ходе проведенного мониторинга не выявлены факты нарушения правил работы с терминалом СОБОП. В соответствии с постановлением губернатора региона от 16 марта, в целях недопущения распространения коронавируса, оплата проезда за наличный расчет не производится», - сказал заместитель директора административно-пассажирской инспекции Анатолий Милькин.

Он добавил, что в ходе проведения проверки установлено, что указанный водитель привлечен к дисциплинарной ответственности.

Руководством ООО «Балашиха - Экспресс» с водительским составом проведен дополнительный инструктаж по правилам работы с терминалом СОБОП, соблюдению норм культуры общения с пассажирами, правил перевозок пассажиров, должностной инструкции и недопущению нарушений финансовой дисциплины.

«Руководство перевозчика приносит извинения за доставленные неудобства. Работа по мониторингу маршрута №306К продолжается», - заключил Милькин.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.