РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 апр. Щелковские предприниматели подозреваются в незаконной деятельности, согласно имеющимся сведениям, одна из местных компаний и индивидуальный предприниматель на земельных участках по улице Заречной ведут прием и переработку строительных отходов четвертого класса опасности, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы эконадзора проверили факты, изложенные в обращении администрации городского округа Щелково. По данным руководства муниципалитета, на территории округа ведется незаконная деятельность по обращению с отходами.

«В ходе проверки муниципальными контрольными органами никто из предпринимателей не представил разрешительной документации на обращение с отходами. Требование прекратить незаконную деятельность нарушители проигнорировали», - говорится в сообщении.

Минэкологии направило данные проверки в МУ МВД России «Щелковское» для принятия соответствующих мер. Данные направлены также в Росприроднадзор для проведения проверки, поскольку деятельность по сбору, переработке и утилизации отходов 4-5 класса подлежит федеральному надзору. Если факт нарушения будет доказан, предпринимателей ждут крупные штрафы.