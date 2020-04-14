РИАМО - 14 апр. Государственный Академический Большой театр России соблюдал все правила безопасности по профилактике коронавируса при организации концерта, который проходил в поддержку участников акции «Мы вместе», у 34 сотрудников выявили коронавирус, их отстранили от работы, сообщает ТАСС.

Концерт проходил 11 апреля на Исторической сцене Большого театра. Ранее в Telegram-каналах распространилась информация о том, что у 20 человек, которые участвовали в организации концерта, обнаружили коронавирус.

«Все без исключения службы театра, включая охранников и инженеров, сдали за два дня до концерта тесты на коронавирус. Такая была договоренность с телеканалом. Не одна сотня людей участвовала в обслуживании вечера», - сказал генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

Он добавил, что коронавирус выявили у 34 сотрудников. Все они не имели симптомов заболевания, в том числе температуры. Их всех отправили на карантин.

По его словам, повторное тестирование сделают заразившимся во вторник или 15 апреля. Он утверждает, что информация о десятках случаях заражения является ложной, все меры безопасности были соблюдены.

Прямой эфир этого концерта транслировался на канале «Россия 1», зрителей в зале не было. Артисты своими выступлениями поблагодарили врачей, медицинский персонал, волонтеров, учителей, доставщиков, водителей общественного транспорта, сотрудников продуктовых магазинов.

На сцене выступили актеры Константин Райкин, Евгений Миронов, Дмитрий Певцов, Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Михаил Боярский, Александр Петров и Юлия Пересильд, певцы Николай Расторгуев, Дима Билан, Олег Газманов, Николай Басков, Полина Гагарина, а также известные композиторы и музыканты, артисты балета, танцоры и другие.

Участники мероприятия предприняли все меры безопасности: артисты держали микрофон в одноразовых перчатках, а дезинфекцию рояля проводили перед каждым выступлением.

Всего на сегодняшний день в России подтверждено 21 102 случая Covid-2019, которые выявили в 82 регионах. Также зафиксировано 170 летальных исходов, полностью вылечились 1 694 пациента.

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Текстовая трансляция

14 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 2774 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1489 заболевших, в Подмосковье - 460.

- За три дня в Москве были оштрафованы 92 магазина за отсутствие разметки для дистанции покупателей.

- Еще 24 стационара в Москве перепрофилируют для лечения пациентов с коронавирусом. Дополнительно появится 21 тысяча коек.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Москве. Среди умерших — пациенты от 29 до 80 лет.