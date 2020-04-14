РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 апр. Подачу воды временно ограничили во вторник в некоторых домах на улице Калинина в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Холодное и горячее водоснабжение временно приостановлено до 16:00 на улице Калинина в домах №№2А, 3, 5, 6А, 7, 9, 11, 13, 15, а также в детском саду №30. Отключение связанно с аварийными работами по устранению утечки в тепловой камере в доме №15 по улице Калинина», - говорится в сообщении.

Работы проводит предприятие «Балашихинский Водоканал».