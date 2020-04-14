РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 апр. За неделю посредством Муниципального центра управления регионом (МЦУР) в Госадмтехнадзор поступило более 100 обращений по содержанию территорий городского округа Мытищи в чистоте и порядке, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Наибольшее количество обращений получено по категориям «нарушения правил уборки от снега и наледи внутридворовых проездов», «неисправные фонари уличного освещения», «несанкционированные свалки и навалы мусора», а также «ненадлежащее состояние фасадов нежилых зданий, строений и сооружений». Данные обращения отработаны в установленный срок», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

«Тепловая карта» центра управления регионом губернатора Московской области (ЦУР) позволяет в режиме онлайн реагировать на запросы населения и мобилизует ответственные организации на оперативное исправление недочетов. Муниципальные центры управления регионом успешно действуют в 64 муниципалитетах Подмосковья. Информацию сотрудники центра получают, в частности, от портала «Добродел», системы «Инцидент», горячих линий, профильных ведомств, муниципалитетов.