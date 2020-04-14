РИАМО - 14 апр. Жители столицы за минувшие сутки оформили 3,2 миллиона цифровых пропусков для перемещения по городу на личном или общественном транспорте, сообщает оперативный штаб столицы.

«По результатам первичных проверок власти столицы аннулируют около 900 тысяч пропусков, которые содержат некорректные или недостоверные данные», — отмечается в сообщении.

Со среды, 15 апреля, цифровой пропуск станет обязательным для поездок по Москве и Московской области. Система носит заявительный характер. Пропуска представляют собой специальный код, состоящий из цифр и букв.

Пропуск не нужен, если гражданин перемещается пешком и соблюдает установленные правила.

«Все поданные сведения в дальнейшем проверяются, особенно данные о работодателях. В случае, если какие-либо данные будут введены некорректно или окажутся недостоверными, пропуск будет аннулирован», — заявил глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Он подчеркнул, что граждане, которые указали недостоверную информацию, будут привлечены к административной ответственности.

Власти столицы просят горожан не оформлять пропуска просто так, для галочки или на всякий случай. Жители обязаны на период самоизоляции находиться дома и выходить на улицу только по веским причинам.

Общее число случаев заражения в Москве с начала распространения инфекции достигло 13 002. За сутки прирост составил 1 489 случае.

В России подтверждено 21 102 случая Covid-2019, которые выявлены в 82 регионах.

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14 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 2774 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1489 заболевших, в Подмосковье - 460.

- За три дня в Москве были оштрафованы 92 магазина за отсутствие разметки для дистанции покупателей.

- Еще 24 стационара в Москве перепрофилируют для лечения пациентов с коронавирусом. Дополнительно появится 21 тысяча коек.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Москве. Среди умерших — пациенты от 29 до 80 лет.