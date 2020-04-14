РИАМО - 14 апр. Сотрудники полиции в городском округе Озеры задержали 33-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении разбойного нападения, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

«Злоумышленник заранее присмотрел свою жертву – 56-летнего предпринимателя и, дождавшись, когда мужчина вышел на ежедневную прогулку в лесной массив, напал на него, нанеся телесные повреждения. Затем связал и, угрожая предметом, визуально схожим с пистолетом, потребовал денежные средства», – сказал сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Андрей Пышкин.

По его словам, денег у бизнесмена с собой не было, и он уговорил нападавшего сходить за ними к нему домой. По пути правонарушитель споткнулся и упал, после чего потерпевший схватил палку и начал отбиваться, в результате злоумышленник убежал. Пострадавший обратился в отдел полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 «Разбой» УК РФ.

В ходе выезда на место происшествия полицейские обнаружили и изъяли пакет, в котором находились нож, кастеты, маска, веревки, пневматический пистолет и квитанция ЖКХ с данными подозреваемого. В результате правонарушителя задержали по месту проживания.

В отношении задержанного суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.