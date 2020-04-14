РИАМО - 14 апр. Следователи задержали охранника, которого подозревают в убийстве коллеги, чье тело было найдено в бытовке на 2-й Магистральной улице в Москве, сообщила РИАМО во вторник старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

Тело мужчины с колото-резаной раной было обнаружено во вторник.

«По подозрению в совершении указанного преступления задержан знакомый потерпевшего. На допросе фигурант пояснил, что во время распития спиртных напитков между ним и потерпевшим, который также работал охранником, произошел конфликт», - сказала Иванова.

В ближайшее время в отношении подозреваемого изберут меру пресечения. Расследование по данному уголовному делу продолжается.