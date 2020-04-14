РИАМО - 14 апр. Анализы на коронавирус у врачей онкологического центра имени Блохина, контактировавших с зараженным, показали отрицательные результаты, пять медиков уже вышли с карантина, сообщили во вторник РИАМО сотрудник пресс-службы центра.



«У всех контактирующих врачей (с сотрудником, у которого выявили коронавирус – ред.) отрицательные тесты. Пятеро вышли на работу, остальные выйдут в ближайшие дни в связи с тем, что на режим самоизоляции они ушли сразу, но больничный оформили не одномоментно», - сказал собеседник агентства.



Ранее Роспотребназдор информировал руководство НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина о положительном тесте на Covid-19 у одного сотрудника.

За прошедшие сутки в столице было выявлено 1 489 новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев заражения в городе с начала распространения инфекции достигло 13 002.

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14 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 2774 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1489 заболевших, в Подмосковье - 460.

- За три дня в Москве были оштрафованы 92 магазина за отсутствие разметки для дистанции покупателей.

- Еще 24 стационара в Москве перепрофилируют для лечения пациентов с коронавирусом. Дополнительно появится 21 тысяча коек.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Москве. Среди умерших — пациенты от 29 до 80 лет.