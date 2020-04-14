РИАМО – 14 апр. Для того, чтобы оставаться в тонусе, нужно постоянно тренироваться, спортивные упражнения способствуют восстановлению мышечной ткани и продлению жизни, сообщает Федеральное агентство новостей.

Соответствующее исследование провели ученые из Медицинской школы Стэнфордского университета США, его результаты опубликовали в журнале Nature Metabolism.

«Исследователи провели эксперимент на лабораторных мышах, разделив их на две группы: «старые» (20 месяцев) и «молодые» (3-4 месяца). Затем для грызунов установили беговое колесо. Ученые выяснили, что за ночь пожилые мыши пробегали около пяти километров, молодые — до десяти», – отмечается в материале.

Подобные физические упражнения оказались наиболее эффективными для «пожилых» грызунов, у которых после бега начали восстанавливаться мышцы. В группе «молодых» мышей подобного эффекта не было зафиксировано. Ученые сделали вывод, что такой результат связан с омолаживанием мышечных стволовых клеток.

Специалисты пояснили, что им удалось запустить процесс омолаживания ткани, увеличив экспрессию сигнальной молекулы – циклина D1, который в будущей может применяться в препаратах для повышения регенерации тканей без физической нагрузки. Соответственно, эффективным способом продлить жизнь на данном этапе являются регулярные физические нагрузки.

Ранее ученые выяснили, что старение человека осуществляется в несколько этапов. Эксперты Стэнфордского университета провели исследование в группе из почти 4,5 тысяч человек в возрасте от 18 до 95 лет и сделали анализ белков плазмы и крови. В результате были обнаружены нелинейные изменения в их структуре в зависимости от возраста участников исследования.