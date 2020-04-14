РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 апр. В подмосковном Подольске приостановили набор желающих в волонтерский центр для помощи нуждающимся жителям на самоизоляции, сообщается на сайте администрации округа.

«Волонтерский центр Подольска приостановил набор волонтеров. В данный момент оказывают помощь нуждающимся в ней жителям округа около 250 волонтеров центра. Активисты с этой важной работой справляются, поэтому было принято решение приостановить набор новых волонтеров. Хочу искренне поблагодарить всех, кто в это непростое время решил стать волонтером и не остался равнодушным», - сказал председатель комитета по делам молодежи администрации округа Иван Литвяков.

Он отметил, что нуждающиеся в помощи волонтеров могут обратиться в центр по телефонам: 8(496)750-04-93, 8(969)017-54-56 с 10:00 до 18:00 в будни или по электронной почте: volonter.podolsk@yandex.ru.

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14 АПРЕЛЯ

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