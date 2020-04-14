РИАМО - 14 апр. В ходе проведения антикризисной программы в условиях пандемии коронавируса корпорация МСП выделит 3,6 миллиарда рублей на поддержку стартапов, сообщила журналистам во вторник заместитель генерального директора корпорации МСП Наталья Коротченкова.

«В рамках поддержки стартапов на 2020 год корпорацией запланировано оказание поддержки на сумму не менее, чем 3,6 миллиарда рублей», — сказала Коротченкова.

В настоящее время корпорация предоставляет помощь высокотехнологичным субъектам малого и среднего предпринимательства в сохранении объемов производства, ведет контроль за соблюдением оплат по заключенным договорам, обеспечивает снижение административной нагрузки на бизнес и другие антикризисные меры поддержки.

«По итогам 2019 года объем закупок у субъектов МСП составил 3,7 триллиона рублей, и 60% номенклатуры этой продукции составляют производственные компании», — отметила Коротченкова.

По ее словам, одним из примеров компаний, которая может рассчитывать на поддержку корпорации, является Promobot. Ее продукция позволяет уже сегодня использовать современные технологии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Например, робот-диагност помогает определить симптомы коронавируса и провести на месте целый ряд анализов без участия живого врача. Еще одна разработка — станция термоконтроля — помогает организовать быстрое и точное измерение температуры в аэропортах или других местах большого скопления людей.

«Те продукты, которые сегодня предлагаются компанией Promobot, могут быть востребованы в нынешней ситуации для нужд РЖД, «Газпрома», «Аэрофлота». <...> Презентация по компании Promobot уходит сейчас в более чем 1,4 тысячи крупнейших заказчиков, которые обязаны закупать продукцию у субъектов МСП», — добавила Коротченкова.

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