РИАМО - 14 апр. Утром во вторник в подмосковных городах Клин и Можайск прошел сильный дождь, выпало до 20% от месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

Этой ночью Московский регион был в зоне холодного атмосферного фронта. На севере и западе Московской области дождь начался в районе 6 часов утра, а к столице он подошел после 8 часов.

«По области самые сильные дожди прошли в Клину и в Можайске, до 7 миллиметров, что составляет почти 20% от месячной нормы», — говорится в сообщении.

В мегаполисе дождь отметился местами. В городе выпало до 0,6 миллиметров осадков, в новой Москве — до 2 миллиметров.