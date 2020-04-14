РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 апр. Пробка длиной чуть более 2 километров образовалась на Волоколамском шоссе в подмосковном Красногорске, следует из сервиса «Яндекс.Карты».

Затор в сторону Москвы начинается возле поворота на станцию МЦД-2 Аникеевка и длится до поворота на станцию Нахабино. Кроме того, «бордовым» отмечены выезды на Волоколамское шоссе со стороны поселка Нахабино.

Протяженность затора - чуть более 2 километров. Корреспондент портала «РИАМО в Красногорске» провела в дороге больше часа.

На пересечении Волоколамского шоссе и дороги «Аникеевка-Нахабино» работают сотрудники ГИБДД. Они перекрыли движение в сторону Москвы и проверяют все автомобили. Получить оперативный комментарий в ГУ МВД России по Московской области не удалось.