РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 апр. 25 нарушений содержания мусорных площадок в городском округе Мытищи устранили за неделю по предписаниям Госадмтехнадзора Московской области, сообщается на сайте администрации горокруга.

С 1 мая 2019 года Госадмтехнадзор Московской области начал осуществлять региональный государственный экологический надзор. Так, ведомство проводит работу по проверке всех контейнерных площадок в Подмосковье на соответствие установленным стандартам. За минувшую неделю благодаря инспекторам Госадмтехнадзора устранено 25 нарушений содержания территорий, прилегающих к контейнерным площадкам в городском округе Мытищи. Об этом рассказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

«Нарушения устранены в городе Мытищи по адресам: улица Благовещенская, дома №№3, 7, улица Летная, дом №29, корпус 1. Налажен график вывоза мусора на Новомытищинском проспекте дом №70, улицам Юбилейная, дом №35, корпус 2, улица Летная, дом №32, корпус 1, улица Колпакова, дом 12, улица Попова, дома №№16, 4», - говорится в сообщении.

Госадмтехнадзор проверяет наличие на контейнерных площадках серых и синих баков для раздельного сбора мусора. Важной составляющей работы является выявление труднодоступных мест для подъезда спецтехники к контейнерным площадкам для сбора мусора. В работе принимают участие также представители органов местного самоуправления и региональных операторов.