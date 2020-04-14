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Шпаргалки

Как отметить Пасху в условиях всеобщей самоизоляции

Как соблюсти Пасхальные традиции в режиме самоизоляции – советы для верующих в материале РИАМО.
© РИА Новости,   Михаил Мокрушин
1

Закрытие церквей и храмов

  Официальная группа Вконтакте "Подольское благочиние Московской епархии РПЦ"

Главный православный праздник Воскресение Христово в 2020 году приходится на 19 апреля, в то время как карантин официально продлен до 30 апреля. Для преодоления этого серьезного испытания потребуется не только вера и терпение, но и ответственность  перед собой, своими близкими и другими людьми. Это значит, что придется пересмотреть некоторые исконные традиции празднования Пасхи.

Патриарх Кирилл призвал верующих людей оставаться дома, а на сайте Московского Патриархата уже предложены сопутствующие правила и рекомендации. Саму же трансляцию Пасхального богослужения можно будет посмотреть по центральным телеканалам или в режиме онлайн в Интернете.

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2

Домашние молитвы

Представители Патриархата предлагают верующим читать акафист Пресвятой Богородицы, а также специальную молитву об избавлении от вредоносного поветрия  коронавирусной инфекции. Кроме этого, на сайте Патриархата в разделе с документами в ежедневном режиме публикуются материалы с утренями и вечернями и другими молитвами на каждый день Пасхальной недели.

Документы можно распечатать или просто скачать на компьютерное устройство в текстовом формате.

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3

Пасхальная трапеза

© РИАМО,   Николай Корешков

Куличи и крашеные яйца неизменно присутствуют на столе верующих в Светлое Христово Воскресение. Обычно их готовят заранее, а потом несут в храм для освящения. Считается, что эти праздничные яства благословляет сам Господь. На карантине от этой традиции придется отказаться.

В интервью изданию NEWS.ru настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохловском переулке протоиерей Алексей Уминский предложил православным не унывать и освятить кушанья самостоятельно:

«Взять святую воду, дома испечь кулич, покрасить яйца, сделать пасху. Я думаю, что и куличи будут в магазинах продаваться. И самим дома самостоятельно прочесть положенные молитвы, и окропить трижды эти пасхальные яства святой водой. И будьте уверены, что ваши куличи будут не менее освящены, чем если бы вы их отнесли в храм».

Для проведения такого обряда читают «Молитву на освящение всякой вещи».

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4

Поминовение усопших

© РИАМО,   Анастасия Осипова

Еще одна традиция Пасхальной недели, которую соблюдают многие верующие, связана с посещением кладбища. От этого также придется отказаться.

Вы можете почтить память усопших и дома  светлыми воспоминаниями об этих людях, которые вы храните в своих мыслях, а также соответствующими молитвами об ушедших в мир иной.

Ознакомиться с молитвами о покойных можно в любом «Молитвослове» или на сайте православной энциклопедии «Азбука веры».

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5

Акция «Окна Пасхи»

Редакция православного журнала «Фома» предложила христианам виртуально объединиться в период вынужденной изоляции. Ввиду невозможности поучаствовать в церковных богослужениях и крестном ходе, была выдвинута инициатива в ночь на Светлое Христово Воскресение ровно в полночь зажечь дома свечу и поставить на подоконник.

«Даже будучи разделены, мы остаемся единой Церковью Христовой, и наше начинание, акция #окнаПасхи, призвано напомнить всем об этом. Пока весь мир живет в страхе, даже будучи разобщены физически, мы все равно можем принести этому миру весть, побеждающую страх: Христос Воскресе!» – отмечает главный редактор издания Владимир Легойда.

Отметить свое участие в мероприятии можно, использовав хештег #окнаПасхи. Подробнее об акции читайте на страничках в социальных сетях:

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Материал подготовлен на основе открытых интернет-источников.

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