Как отметить Пасху в условиях всеобщей самоизоляции

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Официальная группа Вконтакте "Подольское благочиние Московской епархии РПЦ"

Главный православный праздник Воскресение Христово в 2020 году приходится на 19 апреля, в то время как карантин официально продлен до 30 апреля. Для преодоления этого серьезного испытания потребуется не только вера и терпение, но и ответственность – перед собой, своими близкими и другими людьми. Это значит, что придется пересмотреть некоторые исконные традиции празднования Пасхи.

Патриарх Кирилл призвал верующих людей оставаться дома, а на сайте Московского Патриархата уже предложены сопутствующие правила и рекомендации. Саму же трансляцию Пасхального богослужения можно будет посмотреть по центральным телеканалам или в режиме онлайн в Интернете.

Как освятить куличи и яйца перед Пасхой в условиях всеобщей самоизоляции>>