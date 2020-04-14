РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 апр. 19 апреля по всей стране будут праздновать Пасху, Русская православная церковь призывает верующих в ближайшие недели молиться дома, не посещая храмы, сообщается на сайте администрации городского округа Щелково.

«Также в этом году кладбища, которые находятся на территории Щелкова, будут закрыты для посетителей из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации», - говорится в сообщении.

Трансляции богослужений доступны через интернет: на официальном сайте Московского Патриархата, в личном аккаунте Святейшего Патриарха, на странице проекта «Поговори со священником», на телеканалах «Союз» в «YouTube» и «Спас». Кроме этого, праздничные богослужения будут транслировать по федеральным каналам.

Расписание богослужений можно посмотреть на сайте Московского Патриархата.